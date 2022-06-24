İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 118 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 118 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18, 20 ve 21 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri esnasında 59 Afganistan, 54 Liberya ve 5 Yemen uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin geçişini organize ettiği öne sürülen şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Seferihisar 21 Haziran İzmir Güncel Haberler

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