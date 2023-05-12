İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklanan çete liderlerinin ifadeleri ortaya çıktı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan çete liderleri Mertcan P. ve Şakircan M.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Lüks hayat yaşadığı öne sürülen şüpheliler, suçlamaları reddedip, ticaret geliri olduğunu iddia etti.

İZMİR merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 39 şüpheli arasında bulunan çete lideri kuzenler Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Lüks hayat yaşadığı öne sürülen şüpheli iki kuzen, haklarındaki suçmaları reddedip, gelir kaynaklarının ticaret olduğunu, bahis oynatmak amacıyla tutulduğu iddia edilen ofislerde eğlence ve parti yapmak için organizasyon düzenlediklerini söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de belirlenen adreslere 'Kuzenler' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin de bulunduğu 43 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden çete liderleri Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin de ifadeleri ortaya çıktı. Ofisindeki aramalarda bulunan parayla ilgili şüphelilerden Mertcan P.'nin "Ya araba satmışımdır ya altın bozdurmuşumdur ya da kredi çekmişimdir", Şakircan M.'nin ise 'Hesabıma gelen tüm paralar ticaretten kazancım. Yurt dışına tatil için gidip geliyorum" derken; başkalarının üzerine tutulan ofislerle ilgili ise "Burada yasa dışı bahis oynatmadık. Eğlence ve parti yapmak için organizasyonlar gerçekleştirdim" dedi.