İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı

İZMİR merkezli 12 ilde, yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynatan ve paranın takibini engellemek için kripto varlıklara dönüştüren şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir'de oynanan Süper Amatör Lig müsabakalarının yasal bahis sitelerinin maç program listelerinde yer almamasına rağmen bir yasa dışı bahis sitesinde bu maçlar için bahis oynandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için bazı banka hesapları ile kripto para firması hesaplarını para karşılığında kiraladıkları ortaya çıktı. Kiralanan bu hesapların, yasa dışı bahis oynayanlarla paylaşıldığı böylelikle paralarının takibini zorlaştırmak ve izini kaybettirmek amacı güdüldüğü belirlendi. Kripto varlıklara dönüştüren paranın ise çok sayıda yurt dışında bulunan cüzdan adreslerine transfer edildiği de tespit edildi. Söz konusu hesaplara 3 aylık sürede toplam 20 milyon Türk lirası para girişinin olduğunu ortaya çıktı. Haksız kazanç sağlayan şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri kazançla lüks bir yaşam sürdürdüklerinin belirlendi.Bunun üzerine İzmir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Malatya, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya ve Yozgat'ta bugün eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ele geçirilen suçta kullandıkları çok sayıda dijital materyal ve banka kartlarına el koyuldu.