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İzmir'de Yarıyıl Tatilinin Ardından Ders Zili Çaldı

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İzmir'de eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. 784 bin öğrenci ve 54 bin öğretmen ders başı yaptı.

İzmir'de yarıyıl tatilinin ardından 784 bin öğrenci için ders zili çaldı.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmenle sınıflardaki yerini aldı.

Kent genelinde 2 bin 965 okulda, 784 bin 242 öğrenci ve 54 bin 111 öğretmen ders başı yaptı.

İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, Okul Müdürü Selime Özkan yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Eğitim Güncel Haberler

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