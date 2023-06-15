İzmir'de yarıştıkları iddia edilen otomobiller kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, yarıştıkları iddia edilen iki otomobilden birinin çarptığı kamyonetteki İnci Özparıltılı'nın öldüğü, eşi Fehmi Özparıltılı ile 8 aylık bebekleri Özkan Özparıltılı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis yarış yaparak kazaya sebebiyet verdikleri ileri sürülen her iki otomobil sürücüsünü de yakalayıp, gözaltına aldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre, sürücülerinin yarıştıkları ileri sürülen iki otomobilden birinin çarptığı kamyonetteki İnci Özparıltılı'nın (31) öldüğü, eşi Fehmi Özparıltılı (32) ile 8 aylık bebekleri Özkan Özparıltılı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis yarış yaparak kazaya sebebiyet verdikleri ileri sürülen her iki otomobil sürücüsünü de yakalayıp, gözaltına aldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ANS 884 plakalı kamyonetin sürücüsü cadde üzerinde bulunan büfeden yiyecek almak için durdu. Bu sırada 35 BOS 208 plakalı otomobil ile yarış halinde olduğu öne sürülen 35 ENG 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan O1 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı.