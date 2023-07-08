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İzmir'de yarın vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de yarın vapur seferleri iptal edildi

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İzmir'de yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle, Urla, Mordoğan ve Foça vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

İzmir'de yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle, Urla, Mordoğan ve Foça vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9 Temmuz'da kuzey ve kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yarın Urla, Mordoğan ve Foça'ya düzenlenen Yaz Seferleri'nin yapılmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Mordoğan İzmir Güncel Haberler

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