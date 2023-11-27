İzmir'de Yarın Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor. Ayrıca rüzgarın da kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtiliyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması isteniyor.

İzmir'de yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışın akşam saatlerinden itibaren, 30 Kasım Perşembe gününün ilk saatlerine kadar, İzmir genelinde "çok kuvvetli" ve "şiddetli" olmasının beklendiği kaydedildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın il genelinde "kuvvetli" ve "fırtına" şeklinde eseceğinin tahmin edildiği de belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.