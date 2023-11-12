İzmir'de Yarın Sağanak Yağış Bekleniyor

İzmir Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların kuvvetli olması nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'den, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.