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İzmir'de Yaralı Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ercan Özdemir olduğu ve kontrollerde başından yaralandığı belirlenen kişi, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özdemir'in üzerinde 944 bin lira değerinde iki çek bulundu.

Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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