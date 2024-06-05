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İzmir'de Yaralı Caretta Caretta Tedavi Edilmek Üzere Doğal Yaşam Parkı'na Gönderildi

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İzmir'de Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan yaralı caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. Vücudunda kırıklar bulunan caretta carettanın tedavisinin ardından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) nakledileceği belirtildi.

İzmir'de Pasaport İskelesi yakınlarında bulunan yaralı caretta caretta, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vücudunda kırıklar bulunan 35 kilogram ağırlındaki caretta carettanın ilk müdahalesinin Küçük Hayvan Polikliniğinde yapıldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü belirtildi.

Carettta carettanın tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar İzmir İl Müdürlüğü tarafından Muğla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) nakledileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen deniz canlılarından sorumlu veteriner hekim Sinan Okçuoğlu, deniz kaplumbağasında yaptıkları ön muayenede müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir travma tespit ettiklerini belirterek, "Kuvvetli bir canlı olduğu için iyileşmesini umut ediyoruz. Bu hayvanların kıyıya vurma nedenleri ya parazit hastalıklar ya da gemilerin pervanelerinden zarar görmeleri. Küresel iklim değişikliği, denizlerin kirlenmesi, sahillerin işgal edilmesi gibi durumlar da yaşamlarını etkiliyor. Onları korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Muğla İzmir Hayvan Hakları Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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