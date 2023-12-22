İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menderes, Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes'te durdurduğu bir otomobilde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Buca'daki bir kargo firmasının aracında yapılan aramada ise 110 bin 540 sentetik ecza ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bornova'da da bir kargo firması üzerinden gönderilen kargo paketlerinde yapılan aramada 14 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.???????