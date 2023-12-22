İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Menderes, Buca ve Bornova ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu, 110 bin 540 sentetik ecza ve 14 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
İzmir'in Menderes, Buca ve Bornova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes'te durdurduğu bir otomobilde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
Buca'daki bir kargo firmasının aracında yapılan aramada ise 110 bin 540 sentetik ecza ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bornova'da da bir kargo firması üzerinden gönderilen kargo paketlerinde yapılan aramada 14 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.???????