İzmir'de yapılan operasyonda silah parçaları ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, 2 otomobilde yapılan aramada birleştirilmesi halinde 96 çalışır vaziyette tabanca yapılacak miktarda parça ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin durdurduğu 2 otomobilde yapılan aramada, birleştirilmesi halinde 96 çalışır vaziyette tabanca yapılacak miktarda parça ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Kemalpaşa ilçesi, Akalan Gişeler mevkinde, istihbarat çalışmasıyla silah taşındığı öğrenilen 2 otomobil, dün saat 22.00 sıralarında durduruldu. Kemalpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde otomobillerde yapılan aramada, 99 tabanca gövdesi, 99 tabanca sürgüsü, 96 tabanca namlusu, 97 icra mili, 97 icra mili yatağı, 97 icra mili yayı, 97 emniyet pimi ele geçirildi. Şüpheliler M.E ve B.A. gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen söz konusu parçaların birleştirilmesi halinde 96 çalışır vaziyette tabanca elde edilebileceği kaydedildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.