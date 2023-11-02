İzmir'de yapılan bir baskında, bir evde 2 kilo bonzai maddesi ve 84 bin TL para bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de yapılan baskında 2 kilo bonzai ve 84 bin TL ele geçirildi

İzmir'de bir eve yapılan baskında 2 kilo bonzai maddesi ve 84 bin TL para ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve Araştırma ekiplerince, Konak ilçesinde bulunan bir eve baskın düzenlendi. Baskında dara ağırlığı toplam 2 kilo olan bonzai maddesi ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu satışında elde edilen 84 bin TL paraya da el konuldu.

Olayla ilgili şüpheli H.K. ve İ.K. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - İZMİR