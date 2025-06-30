İzmir'de Yangın Yerleşim Yerine Sıçradı

İzmir'de Yangın Yerleşim Yerine Sıçradı
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar bölgelerinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine zarar verdi. Yazlık mahalleler tahliye edilirken, yangına müdahale eden ekipler alevlerle mücadele ediyor.

YANGIN YERLEŞİM YERİNE SIÇRADI

İzmir'in Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında çıkan yangında 12 saat geride kaldı. Yangın, Doğankent Sitesi'ne sıçrarken yazlık mahalle tedbir amaçlı tahliye edilerek, elektrik hattı kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. Ayrıca alevlerin tehdit ettiği Payamlı Mahallesi de önlem amaçlı tahliye edildi. Yangına AKUT, AFAD, jandarma ve polis TOMA'ları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile müdahale devam ediyor.

Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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