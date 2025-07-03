İzmir'de Yangın: Yatalak Hasta 80 Yaşındaki İbrahim Erkan Hayatını Kaybetti

YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Diğer yandan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Haber: Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),