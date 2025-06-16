İzmir'de Yangın Paniği: Mahalleli Genç Kızı Kurtardı

İzmir'de Yangın Paniği: Mahalleli Genç Kızı Kurtardı
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Bayraklı'da 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 15 yaşındaki Defne B. mahalleli tarafından kurtarıldı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler hızla yayılırken, zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında dumandan etkilenen Defne B.'yi (15) mahalleli kurtardı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi 1645/7 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumanlar binanın üst katlarına kadar yükseldi. Alevleri ve dumanı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mahalle sakinleri ise yangına müdahale etmek için binaya koştu. Yangın sırasında dumandan etkilenen ve ikinci kattaki dairede mahsur kalan Defne B., mahalle sakinleri tarafından binadan çıkarıldı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Defne B.'ye ambulansta müdahale edip, ayakta tedavi uyguladı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında binada maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması çevre sakinlerinde endişeye neden oldu.

Yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden Volkan Kasap (42), "Eşimle sağlık ocağından dönerken dumanları gördük. 'Yangın var' diye bağırdım. Mahalleliyle birlikte müdahale ettik. Üst katta dumana maruz kalan kız çocuğunu kurtardık. Patlamalar oldu, nedeni belli değil" dedi.

Adalet Mahallesi Muhtarı Zelal Aygün ise "Dumanları görür görmez itfaiyeye haber verdik. Allah'tan binada fazla insan yoktu. Sokakta çok sayıda çocuk vardı, aileler çocuklarını aldı. Bizleri Allah korudu" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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