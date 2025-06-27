İzmir'de Yangın: Bozköy Mahallesi'nde Evler Yandı

BAZI EVLER YANDI

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahalede devam ediyor. Bozköy'ün etrafında devam eden yangın, ormanın içine doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekipler yangına karadan müdahale etmeye devam ederken, Bozköy Muhtarı Rafi Dönmez, Bozköy'de yaklaşık olarak 10- 15 hanenin yandığını ve köyün tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını belirtti. Ayrıca küçükbaşların da tahliye edildiğini belirten Dönmez, "Gece olduğu için söndürülemiyor yangın. Gece olduğu için hava araçları alandan çekilmiş durumda. Köyün civarında ve ormanda devam ediyor yangın. Sadece karadan müdahaleyle yangın sönecek gibi değil. İzmir Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yangını söndürmeye devam ediyoruz" dedi.

Dinçer Can SONER- Seyfi GÜL/ İZMİR,