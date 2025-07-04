İzmir'de Yangın: Bölgedeki Evler Tahliye Ediliyor

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İzmir'in Buca ilçesinde başlayan yangın, Gaziemir ve Menderes ilçelerine de sıçradı. Yangın yerine helikopterler hava desteği ile müdahalede bulunurken, tehdit altında olan yerleşim yerleri için tahliye uyarıları yapıldı.

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarında, dün saat 16.00 sıralarında çıkan ve Gaziemir'in Sarnıç bölgesi ile Menderes ilçesi Kısık Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangın, Sarnıç'ta yoğunlaştı. Bu bölgelerde, helikopterler Sarnıç Göleti'nden aldıkları suyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Bu arada jandarma, yangının ormana yakın yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tedbir amaçlı tahliye uyarısında bulundu. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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