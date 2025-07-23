İzmir'de Yangın: Bayındır Mahallesi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan yangın mahalleye sıçrayarak hasara yol açtı. Yangına müdahale için bölgeye iki uçak, iki helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin sıçradığı bazı evler zarar gördü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu

Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

Ali Koç transfer için özel uçağa atlayıp soluğu orada aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.