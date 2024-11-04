Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

İzmir'de Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1819/3 sokakta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında Nurten Erişen'e ait dairede çıktı. Evin balkonundan yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis önlem amaçlı binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, evde tek başına olduğu öğrenilen Nurten Erişen ile binada bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Solunum sorunu yaşayan yaralılar, önlem amaçlı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangının buzdolabından kaynaklı elektrik tesisatından çıktığı öğrenilirken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Mardin'de isyan çağrısı

Kayyum kararı sonrası Mardin'de konuşan DEM'li başkandan isyan çağrısı

 Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz

Esenyurt'a gitmeyen Burcu Köksal, canlı yayında resti çekti: İşim olmaz
CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var

CHP lideri işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret 25 bin olacak mı? TDT nedir? TDT'de hangi ülkeler var, Türkiye var mı? Fulham Brentford maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brentford maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile hekimleri grevde mi, hangi aile hekimleri grevde ? Celta Vigo Getafe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celta Vigo Getafe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zeynep Sönmez kimdir? WTA Şampiyonu Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.