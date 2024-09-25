İzmir'de Yanan Orman Alanları İçin 1 Milyon 100 Bin Fidan Dikilecek

İZMİR Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'ndaki yanan orman alanına bu yılın sonuna kadar 500 bin fidan ve 2025 yılı mart ayına kadarlık dönemde ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan ve 8 ton tohum atarak yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşündüklerini söyledi. Elban, yanan alanların orman amacı dışında başka bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka Yamanlar Mahallesinde çıkan orman yangını sonrası yapılan ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili yanan alanda açıklama yaptı. Vali Elban, "15 Ağustos 2024'te bu sahada büyük bir yangınımız oldu. Yangınla birlikte bu bölgede 2 bin 900 hektarlık bir alan etkilendi. Bu etkilenen alanın 1586 hektarı orman alanı. 1300 hektarlık alan ise mera, tarım arazisi ve yerleşim yerlerinden oluşmakta" dedi.

DAHA DİRENÇLİ BİR ORMAN İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR'

Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra alanda tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Vali Elban, "28 Ağustos itibariyle de sahada çalışmaya başladık. Sahada bu alanın tekrar ağaçlandırılmasıyla ilgili yoğun bir faaliyet yürütülüyor. Sahada önce mevcut yanmış ağaçlar temizleniyor. Sağlam ağaçlar tespit ediliyor. Bu alanın hem ağaçlandırılması hem de daha dirençli bir orman oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Öncelikle hem ağaçlandırmaya yönelik hazırlıklar yapılıyor hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturmayla ilgili çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

'AĞAÇLANDIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI ÇALIŞMALARINI 11 KASIM'A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ'

Vali Elban, şöyle devam etti: "Dikilecek ağaçlarla ilgili yangınlara daha dirençli olsun diye de tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Burada kendi doğal ağaç yapısı dışında da ayrıca kara ve mavi selviler, 3 çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip yangınlara karşı daha dirençli hale getirmeyle ilgili bir çalışma da yürütülüyor. Bu alanda ağaçlandırmaya yönelik altyapı hazırlık çalışmalarını 11 Kasım'a kadar tamamlamayı düşünüyoruz. 11 Kasım'da tüm hemşehrilerimizi Milli Ağaçlandırma Günü'nde yanan bu bölgedeki orman alanında yapılacak ağaçlandırma çalışmasına bekliyoruz. Bu sahada yaklaşık 2024 sonuna kadar 500 bin fidan ve 2025 yılı mart ayına kadarlık dönemde ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan ve 8 ton tohum atarak yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz. Tüm çabalarımız, çalışmalarımızda ona yönelik. İnşallah birkaç sene buranın tekrar yemyeşil bir doğaya dönüştüğünü, doğal hayatın yeniden gelmeye başladığını hep birlikte göreceğiz."

'YANAN ALANLARIN ORMAN DIŞINDA BİR AMAÇLA KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yanan sahalarının orman vasfının değiştirilmesi iddialarıyla ilgili soruları cevaplayan Vali Elban, "Anayasamızda 169'uncu maddede yanan alanların hiçbir şekilde orman dışında bir amaçla kullanılamayacağını düzenlemiş durumda. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarla anayasanın emri doğrultusunda bu alanı hızlıca ağaçlandırıyoruz. Dolayısıyla buranın orman amacı dışında başka bir amaçla kullanılması söz konusu değil" dedi.

Vali Elban, açıklamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü personellerinin çalışmalarını ile yangın sonrası yapılan çalışmaları konu alan fotoğrafları inceledi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU / İZMİR,