İzmir'de Yamanlar Dağı'nda Orman Yangını

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına havanın kararmasıyla karadan müdahale sürüyor. Ayrıca 1 adet gece görüşlü helikopter, çalışmalara havadan destek veriyor.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)