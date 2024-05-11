İzmir'de yamaç arazide düşen genç kız vinç yardımıyla kurtarıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yamaç araziye düşen 16 yaşındaki genç kız, vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle genç kız, bulunduğu yerden çıkarıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yamaç araziye düşen genç kız, vinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre 16 yaşındaki B.K, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9300 Sokak'taki yamaç araziden aşağı yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Müdürlüğü Dağ Doğa Kurtarma ekibi ve sağlık personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sedyeye alınan Karasu, kurtarma vinciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan Karasu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.