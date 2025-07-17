İzmir'de Yalnız Yaşayan 73 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

İzmir'de Yalnız Yaşayan 73 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu
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Bayraklı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Işıl Kayran, komşularının durumu bildirmesi üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Işıl Kayran'ın uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.

Kayran'ın cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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