İzmir'de yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 1200 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretimi yapılan 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 200 şişe satışa hazır sahte içki bulundu. 1077 litre sahte içki de bidonlarda tespit edildi. Ayrıca, 3 bin 840 sahte bandrol, 1750 etiket, 320 boş şişe ile alkol aroması da ele geçirildi.

Yaklaşık 1200 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.