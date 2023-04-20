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İzmir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İzmir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

İZMİR'in Konak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteren Suriye uyruklu J.H.B.T., yakalanıp, tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ adına 5 yıl boyunca faaliyet gösteren Suriye uyruklu J.H.B.T., yakalanıp, tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2013-2018 yılları arasında terör örgütü DEAŞ adına Suriye Deyrizor bölgesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen J.H.B.T.'nin Konak ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu J.H.B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Suriye Güncel Haberler

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