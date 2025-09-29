Haberler

İzmir'de Yağmur Nedeniyle Devrilen TIR'a Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın kupası viyadükte asılı kaldı. Sürücü İrfan Öngen yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın kupası viyadükte asılı kalırken, şoförü İrfan Öngen (48) yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi 4 Sanayi Üst Viyadüğü'nde meydana geldi. Bornova'dan Alsancak Limanı yönüne giden İrfan Öngen'in kullandığı 06 FGT 332 plakalı taş yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. TIR'ın kupası viyadüğe asılı kalırken, şoför Öngen ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü İrfan Öngen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öngen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Öngen'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Bornova'dan Konak yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen TIR'ın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
