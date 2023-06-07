İzmir'de Yabancı Uyruklu Kişi Boynundan Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan bir kişi tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kişinin, cep telefonunu vermemek için direndiği sırada saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tartıştığı ve hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D. (16) tarafından boynundan bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren yabancı uyruklu kişinin, görgü tanıklarının iddiasına göre cep telefonunu vermemek için direndiği sırada saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Olay, pazartesi saat 19.30 sıralarında Lale Mahallesi 1433 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Somali uyruklu Ahmed Abdulkadır Hassan, parkta oturduğu sırada, hafif ticari araçla bir grup ile bölgeye gelen M.D. (16) ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması ile M.D. yanında bulunan bıçağı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Hassan'a art arda savurdu. M.D.'nin saldırısı sonucu, Hassan boynuna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan M.D. ise beraberindekilerle birlikte geldikleri hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası görgü tanıklarının iddiasına göre, olay yerine hafif ticari araç ile gelen hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D.'nin, parkta oturan Ahmed Abdulkadır Hassan'ın cep telefonunu almak istediği, bunun üzerine Hassan'ın direndiği, daha sonra çıkan kavgada boynundan bıçaklandığı belirtildi. Zanlı M.D.'nin ise hafif ticari araç ile olay yerinden kaçtığı kaydedildi.