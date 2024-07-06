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İzmir'de Yabancı Uyruklu Kadınları Fuhşa Zorlayan 8 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Ö.Y., B.Y., O.B., S.K., A.Y., G.T., T.B. ve İ.K., 3 Temmuz günü yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 33 dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 21 av tüfeği kartuşu, 90 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, şüphelilere ait olduğu belirtilen 10 bin 140 TL, 830 dolar, 100 euro ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında, kurtarılan yabancı uyruklu 10 kadının ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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