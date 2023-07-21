İzmir'de Vize İşlem Ücreti Dolandırıcılığı Operasyonu: 76 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, vize başvurularını kabul etmeyen yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'Vize İşlem Ücreti' adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan 76 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.