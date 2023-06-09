İzmir'de viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü öldü
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İzmir'in Balçova ilçesinde viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü vefat etti.
İzmir'in Balçova ilçesinde viyadükten düşen beton mikserinin sürücüsü vefat etti.
Gaziemir yönüne giden Erdoğan Yeşil (44) idaresindeki 10 AIH 836 plakalı beton mikseri, Çevre yolundaki Balçova Viyadüğü'nde kontrolden çıktı.
Yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten metro inşaatı alanına düşen mikserin sürücüsü Yeşil, olay yerinde can verdi.
Yeşil'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel