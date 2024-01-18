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İzmir'de vinçle çıktıkları 10'uncu kattan düşen 2 işçi öldü

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinçle çıktıkları 10'uncu kattan zincirin kopması sonucu düşen 2 işçi, hastanelerde hayatını kaybetti. Olayla ilgili vinç sahibi ve operatör gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinçle çıktıkları 10'uncu kattan zincirin kopması sonucu düşen 2 işçi, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki 15 katlı binanın 10'uncu katına tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35) vincin zincirinin kopması sonucu zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerince yaralı Ege Üniversitesi Hastanesine, Akan ise Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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