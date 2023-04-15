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İzmir'de vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'de vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin E'nin kullandığı 35 ATM 530 plakalı İzmir Büyükşehir Belediyesine ait vidanjör, Meltem Aslangül (31) yönetimindeki 35 AOD 359 plakalı motosikletle Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aslangül'ün cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Polis, sürücü Hüseyin E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Caddesi Ödemiş İzmir ATM Güncel Haberler

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