İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ödemiş ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Tırmıkçı (70), toprağa verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ödemiş ilçesinde, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Tırmıkçı (70), toprağa verildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgundan alınan Tırmıkçı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Köşebaşı Camisine getirildi.

Gazi Tırmıkçı'nın naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Ahrandı Mezarlığına defnedildi.

Törene, Tırmıkçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu da katıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Devlet Hastanesi, Hisarcık, Ödemiş, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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