İzmir'de Vatandaşlar Kurban Bayramı Namazı İçin Camilere Akın Etti

İzmir'de Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. Bayram namazını kılan vatandaşlar dua etti ve bayramlaştı. İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi de dolup taştı.

İzmir'de Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte camilere akın etti.

Bornova'da Bilal Saygılı Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılarak dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Bayramın hayırlı olmasını dileyen Fatih Sönmez, "Küskünlükler, dargınlıklar bitsin istiyoruz. İnşallah bu bayram her şey gönlümüzce güzel olsun. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Caminin dolu olduğunu belirten 5 yaşındaki Aras Salur da İslam aleminin bayramını kutladı.