İzmir'de Vapur Seferleri Yeniden Başladı

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İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle durdurulan vapur seferleri, İZDENİZ'in açıklamasına göre saat 20.30 itibarıyla yeniden başladı.

İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 20.30 itibarıyla program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle 13.40 itibarıyla tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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