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İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

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İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, saat 15.30 itibari ile seferlere program dahilinde devam edilecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İzmir Ulaşım Hava Durumu 3. Sayfa Güncel Haberler

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