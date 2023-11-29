İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, saat 15.30 itibari ile seferlere program dahilinde devam edilecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR