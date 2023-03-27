İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 19.00'da durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.

İzmir'de, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 19.00'da durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz, saat 22.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.