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İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

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İzmir'de vapur seferleri tekrar başladı

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 11.15'te durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 11.15'te durdurulan arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri normale döndü.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, tüm seferlerimiz saat 13.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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