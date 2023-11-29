İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." - İZMİR