İzmir'de vapur seferleri iptal edildi Güncel Haberler İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla, arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 11.15'ten itibaren edildiğini duyurdu. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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