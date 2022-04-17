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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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