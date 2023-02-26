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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.

Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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