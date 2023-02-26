İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
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İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA / Güncel