İzmir'de Valizinde Uyuşturucu Yakalanan Yabancı Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'de yapılan operasyonda valizinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklandı.
İzmir'de valizinde uyuşturucu yakalanan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente başka şehirlerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yabancı uyruklu U.A'yı durduran ekipler, valizinde yaptığı aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel