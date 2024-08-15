İzmir'de Vakıflar İçin Eğitim Programı Düzenlendi

İzmir'de kamu-sivil toplum kuruluşu iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, vakıfların ihtiyaçları ve sorunları hakkında istişarelerde bulunmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İzmir İktisat Kongresi Binası'nda gerçekleştirilen eğitime İzmir ve Manisa'da kurulu bulunan vakıfların kurucu ve yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, vakıf kültürünün tarihteki önemine dikkati çekerek, vakıfların hizmetlerini kesintisiz ve etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için bilgilendirme ve istişarelerde bulunulduğunu kaydetti.

Programda uzmanlarca sunumlar gerçekleştirildi.