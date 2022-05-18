İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü - Haberler

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İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de üzerine silo kapağı düşen konteynerdeki kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasındaki silonun büyük boyutlu metal kapağının üzerine düştüğü konteynerdeki kişi hayatını kaybetti.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde bir yağ fabrikasındaki silonun büyük boyutlu metal kapağının üzerine düştüğü konteynerdeki kişi hayatını kaybetti.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yağ fabrikasında, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle silonun metal kapağı yerinden çıktı.

Büyük boyutlu metal parça, silonun yanındaki konteynerin üzerine düştü. Parçalanan konteynerde bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Cengiz Gündüz'ün (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

Gündüz'ün cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Şafak Yel - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa, Metal, İzmir, Güncel, Haberler

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