İzmir'de üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde kaldırımda yürürken üzerine ağaç dalı düşen kadın yaralandı.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki Kazım Dirik Caddesi'nde kaldırımda bulunan ağacın bir dalı, rüzgar nedeniyle kırılarak kaldırımda yürüyen H.G'nin (48) üzerine düştü.
H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.G, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye ekipleri, kaldırımdaki dal parçalarını temizledi.
Kaynak: AA / Güncel