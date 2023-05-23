İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir araçta 1792 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde bir araçta 1792 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, Gediz Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 1792 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki E.M. ve M.S.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel