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İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir'in Buca ilçesinde bir araçta 1792 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir araçta 1792 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, Gediz Mahallesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1792 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçtaki E.M. ve M.S.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Hisarcık İzmir Buca Güncel Haberler

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