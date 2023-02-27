İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Yunus Timi, bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 77 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan H.A. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel