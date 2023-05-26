İzmir'de uyuşturucuya 2 tutuklama

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 10 kilo 350 gram skunk ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik hap ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Konak ilçesinde bulunan 2 adrese dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda H.Y. ve Z.Ö., gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 kilo 350 gram skunk ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)